Продажи китайских авто в России рухнули до трёхлетнего минимума

Названа причина сокращения доли китайских авто на российском рынке.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Спрос на автомобили китайского производства в России стремительно падает. Их доля в продажах сократилась до минимального показателя за последние три года.

Как рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, в первом квартале 2026 года доля машин китайских брендов упала до 40%. По итогам прошлого года этот показатель составлял 52%, а в 2024-м и вовсе достигал значения в 58%.

Фактически ситуация на отечественном рынке вернулась к той, что была три года назад. В 2023-м «китайцы» тоже занимали 40% продаж всех новых легковых авто в России. Но есть одна большая разница: если тогда «китайцы» стремительно заходили на российский рынок, то теперь они активно налаживают сборку своих машин на заводах в нашей стране.

«Такие автомобили начинают реализовываться под новыми — уже российскими — торговыми марками», — приводит слова Удалова газета «Комсомольская правда».

Именно локализацией под российскими брендами и объясняется столь резкое сокращение доли китайских авто в продажах. Самый показательный пример — компания Chery, поставки автомобилей которой из Китая в первом квартале оказались практически нулевыми. При этом продажи её автомобилей, собранных под российским брендом Tenet на калужском заводе «АГР», составили 27 863 единицы — 10% от продаж всех новых легковых авто в стране.

