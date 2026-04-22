BMW презентовала рестайлинговый седан 7-й серии: что нового и интересного?

Седан 7-й серии седьмого поколения (G70) получил целых ряд косметических доработок и получил пару любопытных обновлений в салоне.

В преддверии старта Пекинского международного автосалона немецкий концерн BMW рассекретил свой обновлённый седан 7-й серии. Флагманская модель изменилась и внешне, и внутри, а также обзавелась рядом технологических новшеств.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на новый BMW 7-й серии, — это изменения экстерьера. Огромные «ноздри» решётки радиатора на месте, но горизонтальные планки теперь не такие вычурные. Передняя оптика, которая в дореформенной версии вызывала массу нареканий, осталась «двухэтажной», но приобрела более эстетичный вид. Светодиодные ходовые огни стали тоньше, а фары расположены вертикально и «утоплены» по бокам так, что незаметны с первого взгляда. Задние фонари теперь представляют собой по две тонкие LED-полосы с каждой стороны вместо двух массивных «клюшек» на предыдущей версии.

Среди других внешних изменений — новая форма боковых зеркал, скрытые дверные ручки и переработанные пороги. В целом BMW 7-й серии сохранил свой вытянутый и в то же время элегантный силуэт.

Главная «фишка» обновлённого салона — широкий проекционный дисплей вдоль всего основания лобового стекла. Этот экран называется Panoramic Vision и, по сути, заменяет собой классическую приборную панель. Кроме того, впервые в истории в автомобиле BMW появился отдельный экран для переднего пассажира — 14,6-дюймовый тачскрин. Ещё можно отметить необычный руль с двумя спицами, расположенными в необычных местах (на 6 и 12 часов).

Как и прежде, BMW 7-й серии имеет огромное количество технических комплектаций — от классической бензиновой до чистых «электричек»:

Бензиновый 740 xDrive мощностью 394 л.с. и 530 Н·м крутящего момента.

Подключаемый гибрид 750e xDrive (483 л.с. и 700 Н·м).

Электрический i7 50 xDrive (449 л.с. и 650 Н·м).

Электрический i7 60 xDrive (536 л.с. и 730 Н·м

В перспективе в линейке появится «заряженная» версия M Performance с 4,4-литровым турбодвигателем V8 мощностью свыше 600 л. с.

Запуск серийного производства и старт продаж нового BMW 7-й серии запланирован на июль 2026 года. Стоимость — от $126 250 или 9,4 млн рублей по текущему обменному курсу.

