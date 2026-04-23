Развенчан главный миф о каршеринге: кто на самом деле берёт машины в аренду?

Водители с личным авто тоже пользуются каршерингом, причём весьма активно.

Каждый четвёртый обладатель собственного автомобиля периодически берёт машину в аренду, а у 80% пользователей каршеринга есть своя машина. Об этом свидетельствуют результаты исследования экосистемы Сбера для автолюбителей и медиахолдинга Rambler&Co.

Участие в опросе приняли свыше 1500 водителей по всей стране. Согласно результатам, 59% респондентов садятся за руль ежедневно, а ещё 20% — несколько раз в неделю. Таким образом, четверо из пяти автолюбителей регулярно управляют автомобилем.

Для 44% опрошенных вождение — это свобода передвижения, для 28% — способ успевать больше, а для 7% — возможность для путешествий и хобби. Лишь для 21% управление авто является вынужденной необходимостью, но даже среди них менее половины готовы полностью пересесть на общественный транспорт.

Опрос развенчал популярный миф: каршеринг — это не только транспорт для тех, у кого нет авто. Напротив, он становится гибким дополнением к личному автомобилю.

«80% «каршероводов» имеют собственный автомобиль», — следует из статистики от сервиса «Ситидрайв», который входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Сценарии, в которых водители чаще всего предпочитают каршеринг:

24% респондентов — для поездок в один конец (например, в аэропорт);

22% — когда в семье одна машина, и ей в основном управляет другой член семьи;

20% — когда в пункте назначения сложно найти парковку;

19% — для снижения расходов на обслуживание личного автомобиля;

15% — водят редко и не нуждаются в личном авто.

Долгосрочная аренда также популярна среди россиян: 42% участников исследования хотя бы раз брали авто более чем на день. Из них 40% делали это во время путешествий, ещё 17% — на время ремонта собственного транспорта. 13% респондентов требовалось более вместительное авто — например, при переезде.

Главный вывод по итогам исследования заключается в том, что современные водители ценят не сам факт владения автомобилем, а опыт вождения и свободу передвижения. В этих условиях выбор между личной машиной, каршерингом и арендой выглядит вполне логичным и зависит от обстоятельств, задачи поездки и маршрута. Такой гибкий подход делает жизнь автомобилистов проще и удобнее и приносит больше удовольствия за рулём.

