ГИБДД предупредила водителей о лишении прав за нечитаемый номер

Скрытый госномер может обернуться для автомобилиста потерей водительских прав на 1,5 года.

Управление автомобилем с нечитаемыми госномерами грозит крупным денежным штрафом и лишением водительских прав. Об этом водителям напомнила Госавтоинспекция России.

Правила дорожного движения (ПДД) запрещают езду с номерами, установленными не на предусмотренных конструкцией местах — сбоку, сверху или снизу от держателя, на стёклах, крыше или багажнике, и т.д. То же самое касается даже частичного скрытия цифр и букв плёнкой, наклейкой, тканью или другими предметами.

Фактически данные действия приравниваются к езде без регистрационного знака. За это автомобилисту грозит:

Штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет в случае повторного нарушения.

Однако важно не путать намеренное препятствие для идентификации госномера с его случайным сокрытием или повреждением. Если знак не виден из-за грязи, снега, пыли или перекошен/деформирован, то инспектор ГИБДД выпишет водителю предупреждение или штраф 500 рублей.

Верховный суд разъяснил: штраф за заснеженный госномер законен