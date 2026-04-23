В России появился новый завод по выпуску автомобильных двигателей

В Калужской области заработал завод по выпуску моторов для автомобилей Tenet и Jeland.

© АГР Холдинг

Российский автомобильный холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo объявили о запуске производства автомобильных двигателей. Новая площадка построена на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге.

Как сказано в сообщении пресс-службы холдинга, новое предприятие будет выпускать турбированные двигатели объёмом 1,5 л (147 л. с.), 1,6 л (150 и 197 л. с.) и 2,0 л (197–249 л. с.). Оснащаться этими моторами будут все автомобили, выпускаемые на совместных заводах «АГР» и Defetoo в России, то есть Tenet с завода в Калуге и Jeland, собираемые в Санкт-Петербурге.

«На предприятии общей площадью 32 000 м² создано около 500 рабочих мест. Производство организовано в две смены с возможностью дальнейшего расширения режимов работы.

На первом этапе мощность производства составляет 150 000 двигателей в год. Ведутся подготовительные работы по расширению мощностей», — сообщили в представительстве завода.

Отмечается, что производство с первого дня использует компоненты российских поставщиков. В числе локализованных деталей — поршни и свечи зажигания.

