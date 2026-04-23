Автономный тягач Navio впервые в России проехал почти 3000 км без водителя в кабине

Беспилотный автомобиль преодолел расстояние от Москвы до Новосибирска.

Российский разработчик автономной техники Navio впервые в стране провёл испытания, в ходе которых магистральный тягач в полностью автономном режиме преодолел 2800 километров без водителя в кабине. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Испытания прошли на полигоне ФГУП «НАМИ», предоставившем инфраструктуру для длительного скоростного заезда. В кабине не было человека, дистанционное управление не применялось, то есть большегрузом управлял только искусственный интеллект.

ИИ успешно справлялся с различными сценариями, которые часто встречаются на магистрали: смена полосы, объезд статичных объектов, остановка на светофоре. Причём испытания проходили как в светлое, так и в тёмное время суток. В случае непредвиденной ситуации на дороге тягач был готов сам сбросить скорость и остановиться в безопасном месте.

«2800 километров без человека в кабине — расстояние от Москвы до Новосибирска. Это не рекорд ради рекорда, а демонстрация стабильной работы нашей автоматизированной системы в условиях реальной эксплуатационной нагрузки», — прокомментировал Павел Савинков, технический директор Navio.

На дорогах общего пользования в России такие тесты пока невозможны. Согласно действующему регламенту, в кабине автономного тягача должен находиться водитель-испытатель для контроля работы автопилота и его подстраховки в случае нештатных ситуаций.

