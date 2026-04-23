АвтоВАЗ запустил подписку на автомобили Lada

Автомобили Lada теперь можно взять в длительную аренду с фиксированным ежемесячным платежом.

Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ объявил о запуске новой услуги — долгосрочной подписке на автомобили Lada. Программа под названием «Lada легко» позволяет пользоваться новым автомобилем на условиях аренды с фиксированным ежемесячным платежом.

На первом этапе клиентам будет доступен только седан Lada Vesta с 1,6‑литровым двигателем и автоматической коробкой передач — в комплектации «Практик». Со временем линейка доступных моделей и версий оснащения будет расширена.

Процесс оформления подписки «Lada легко» занимает до двух недель и проходит в онлайн‑формате:

Клиент оставляет заявку на официальном сайте;

Оператор связывается с клиентом и помогает оформить личный кабинет;

В кабинете можно выбрать модель, комплектацию, цвет и дополнительные опции;

Индивидуальный ежемесячный платёж рассчитывается автоматически;

Аренда Lada Vesta в комплектации «Практик» обойдется в 43 990 рублей в месяц. Однако до конца апреля действует специальное предложение — 39 990 рублей в месяц.

«География поездок по России не ограничена, за исключением нескольких регионов, где на данный момент не доступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Годовой лимит пробега составляет 30 000 км. При этом расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы, а также любые регламентные работы, не связанные с техническим обслуживанием, клиент оплачивает самостоятельно», — рассказали на АвтоВАЗе.

Максимальный срок аренды — 12 месяцев. Выкуп автомобиля по окончании срока подписки не предусмотрен.

Пока программа рассчитана только на физических лиц. В ближайшей перспективе АвтоВАЗ планирует адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси.

