Названы регионы России с самыми большими автокредитами

Лишь в одном регионе средний размер автокредита превышает 2 млн рублей.

Средний размер автокредита в России за последний год вырос на 22,3% — с 1,22 до 1,49 млн рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам марта.

Сразу восемь регионов превышают среднероссийский показатель по размеру выданных автокредитов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО), Новосибирская и Тульская области.

Топ-10 регионов России по среднему размеру выданных автокредитов

Москва — 2,09 млн рублей (+22,9% по сравнению с мартом 2025 года); Московская область — 1,83 млн рублей (+21,2%); Санкт-Петербург — 1,76 млн рублей (+25,7%); Ленинградская область — 1,61 млн рублей (+20,1%); Краснодарский край — 1,60 млн рублей (+21,2%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 1,60 млн рублей (+22,1%); Новосибирская область — 1,52 млн рублей (+16,9%); Тульская область — 1,50 млн рублей (+26,1%); Иркутская область — 1,45 млн рублей (+18,9%); Ростовская область — 1,44 млн рублей (+16,1%).

Последние строчки среди 30 регионов-лидеров по размеру выданных автокредитов занимают Чувашия (1,22 млн рублей), Ульяновская (1,19 млн рублей) и Самарская области (1,18 млн рублей).

Россияне стали брать больше денег в кредит на покупку авто