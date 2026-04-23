В России стартовали продажи нового Haval Dargo: стоимость, комплектации и характеристики

Комплектаций стало меньше, двигатель прибавил в мощности, а привод теперь безальтернативный.

Российское подразделение Haval объявило о запуске продаж обновлённой версии популярного кроссовера Dargo. SUV стал дороже, получил более мощный двигатель и лишился моноприводной модификации, следует из сообщения пресс-службы компании.

Главное обновление Haval Dargo — под капотом. Модернизированная 2,0-литровая «турбочетвёрка» теперь выдаёт 200 л.с. (380 Н·м) вместо 192 «лошадок» (380 Н·м). С новым мотором кроссовер разгоняется до 100 км/ч на секунду быстрее — за 9 секунд.

За переключение передач, как и раньше, отвечает 7-ступенчатый «робот». Но теперь в техническом оснащении Dargo нет переднеприводной версии — только вариант с автоматически подключаемым полным приводом.

Вместе с передним приводом кроссовер повышенной проходимости лишился и начальной, самой бюджетной комплектации «Комфорт». Так что нижняя ценовая планка в прайс-листе Haval Dargo разом выросла на 300 тысяч рублей.

Обновился автомобиль и внешне: решётка радиатора стала массивнее и отличается шестью массивными прямоугольниками из глянцевого чёрного пластика — вместо прежних горизонтальных хромированных планок. Маски головной оптики также затемнены, а накладка задней двери получила светодиодную полосу.

В интерьере изменений минимум: руль получил более удобный обод, а шайба селектора коробки передач на центральной консоли заменена на правый подрулевой рычаг. Мощность беспроводной зарядки смартфона увеличена до 50 Вт. В передней части салона появился дополнительный USB-разъём.

Стоимость обновлённого Haval Dargo в базовой комплектации составляет 3 499 000 рублей. Продвинутый вариант оснащения обойдётся в 3 699 000 рублей, а ценник на топовую версию — 3 899 000 рублей.

