Опубликован полный прайс-лист на российский электрокар «Атом»

Раскрыты технические характеристики, дизайнерские особенности и оснащение электрического хэтчбека производства столичного автозавода «Москвич».

В четверг, 23 апреля, был официально объявлен старт открытых предзаказов российского электрокара «Атом». «Рамблер/Авто» ознакомился с прайс-листом, в котором раскрыты характеристики и комплектации машины.

Хэтчбек имеет весьма компактные габариты — 3995 × 1790 × 1643 мм при колёсной базе 2635 мм. Вместимость салона — четыре человека. Боковые двери — распашные, и, следовательно, кузов лишён центральной стойки. Электромобиль «обут» в шины на литых 17-дюймовых дисках.

Фары на «Атоме» — полностью светодиодные, как и передние и задние «противотуманки», дневные ходовые огни и фонари. На спойлере, установленном на двери багажника, имеется дополнительный стоп-сигнал.

«Атом» оснащён одним электромотором, выдающим 204 л. с. и 295 Н·м крутящего момента. Привод — только задний. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Тяговая батарея ёмкостью 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 500 км, а пополнение запаса электроэнергии с 20% до 80% при быстрой зарядке занимает всего 30 минут. Заряжаться автомобиль может и от обычной бытовой розетки. Кроме того, в электрической архитектуре «Атома» имеется система рекуперации: при торможении электромотор работает как генератор, преобразуя кинетическую энергию в электрическую и восполняя таким образом часть заряда.

Кстати, именно с тяговым аккумулятором связано одно из самых любопытных решений в дизайне кузова «Атома». Так называемая активная решётка радиатора имеет заслонки, которые автоматически открываются и закрываются для оптимизации аэродинамики и охлаждения батареи, что напрямую влияет на дальность хода.

Как и техническая составляющая, комплектация у «Атома» всего одна. В оснащение салона включены двухзонный климат-контроль с рециркуляцией воздуха, электрорегулировки передних сидений в шести направлениях, подогрев всех сидений, беспроводная зарядка для двух смартфонов, проекционный дисплей и камеры кругового обзора. Непосредственно на рулевом колесе имеется 7-дюймовый тачскрин для управления мультимедийной системой и функциями электромобиля. Аудиодинамиков в салоне — четыре.

Из интересных технологических новшеств, которые пока редко встречаются на автомобилях российского производства, можно отметить проекционный дисплей (AR HUD), который выводит на лобовое стекло сведения о скорости, заряде батареи, навигации и многом другом. Кроме того, цифровое зеркало заднего вида отображает картинку с камер кругового обзора. Ещё «Атом» оснащён телематической системой для дистанционного управления и мониторинга состояния и местонахождения автомобиля, отпирания/запирания дверных замков и багажника и т. д.

Также в оснащение электрического хэтчбека включены:

шесть подушек безопасности (фронтальные и боковые для водителя и переднего пассажира, шторки для первого и второго ряда сидений);

камера наблюдения за салоном;

датчик дождя/света;

передние, задние и боковые ультразвуковые датчики парковки;

электрический стояночный тормоз;

беспроводное зарядное устройство для двух смартфонов.

Цветовая палитра кузова насчитывает пять вариантов: сине-зелёный, чёрный, серо-голубой, тёмно-фиолетовый и белый металлик. Оформление салона — комбинированное чёрное или светлое.

Первые поставки «Атома» клиентам запланированы на 2026 год. Стоимость депозита при предзаказе — 150 000 рублей.

