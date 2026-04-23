Китайским автобрендам предрекли массовый уход из России

К концу 2027 года из России уйдёт каждая вторая китайская марка, ныне представленная на отечественом авторынке.

В ближайшие полтора года на российском авторынке может остаться вдвое меньше китайских брендов. Об этом предупредил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Сейчас в России представлено около 60 автомобильных марок из Поднебесной, но далеко не все из них конкурентоспособны. Есть бренды, которые с трудом продают даже 40–50 автомобилей в месяц. Именно по причине слабых продаж, например, в прошлом году российский рынок покинули Skywell и Lifan.

«Наверное, рынок и дальше будет консолидироваться. Останется не более 30 брендов, которые будут активно присутствовать на рынке», — приводит слова Подщеколдина портал «Автостат».

По словам главы РОАД, резкий отток китайских марок из России произойдёт либо в 2026-м, либо в 2027-м.

