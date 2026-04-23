Geely отзывает 17,5 тысяч автомобилей Emgrand в России

Китайский автогигант объявил второй отзыв за последние полторы недели.

Один из крупнейших китайских автоконцернов Geely объявил отзывную кампанию в России. Возврату в дилерские центры подлежат свыше 15 тысяч автомобилей, следует из совместного заявления Росстандарта и российского подразделения «Джили Моторс».

Под отзыв попали популярные среди российских автолюбителей седаны Emgrand. Причина — риск деформации бензобака из-за некорректной работы клапана вентиляции и связанного с этим образования вакуума внутри топливного резервуара.

«Отзыву подлежат 17 590 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в период с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025-го», — сказано в заявлении.

В ходе бесплатных работ специалисты сервисных центров «Джили Моторс» заменят крышку бензобака, если не обнаружат признаков деформации. При обнаружении повреждения будут заменены бензобак, топливный насос и ключевые элементы системы вентиляции бака, такие как адсорбер.

Эта сервисная кампания стала уже второй для Geely в России за последние полторы недели. 14 апреля концерн объявил об отзыве 40 тысяч кроссоверов Atlas.

Geely объявила масштабный отзыв автомобилей в России