Взлет цен на бензин, реформа ОСАГО, отзыв Geely и предсерийная Lada Azimut. Главное за неделю

АвтоВАЗ объявил о новом способе владения автомобилями Lada, цены на бензин на российских заправках снова рванули вверх, правительство РФ одобрило четырёхкратное повышение лимита выплат по ОСАГО, китайские бренды теряют долю на российском рынке, а увеличение тарифов платных парковок предложили жёстко регламентировать. Эти и другие события — в подборке главных автоновостей уходящей недели.

Российские водители будут меньше платить за парковки

В Госдуме предложили ограничить рост тарифов на парковки. Поводом стали случаи, когда стоимость стоянки в течение года увеличивалась в несколько раз и превышала инфляцию. Как новый законопроект защитит автомобилистов и какие правила тарификации предлагают депутаты — читайте в нашем материале.

В рейтинге популярных б/у автомобилей в России сменился лидер

На рынке автомобилей с пробегом впервые с начала года сменился лидер. Корейский Kia Rio, занимавший первую строчку, уступил место «классике» — ВАЗ-2107 «семёрка» вернулась на вершину рейтинга продаж. Топ-10 самых востребованных моделей на вторичке — в публикации.

Предсерийный кроссовер Lada Azimut «засветился» на заводе в Тольятти

На этой неделе корреспондент «Рамблер/авто» побывал на заводе АвтоВАЗа в Тольятти и в ходе экскурсии ознакомился с предсерийным образцом Lada Azimut. Мини-фотоотчёт и рассказ о ключевых особенностях прототипа — здесь.

Рост цен на бензин снова ускорился

Тренд на замедление темпа подорожания бензина на АЗС был недолгим и продержался лишь три недели. На этой неделе рост цен снова ускорился, причём заметно. О том, как подорожало топливо, рассказали в материале с данными Росстата.

АвтоВАЗ запустил подписку на Lada

Теперь новые автомобили Lada можно взять в долгосрочную аренду. На этой неделе АвтоВАЗ объявил о запуске нового сервиса. Как это работает, сколько стоит, какие есть ограничения, а самое главное, какой автомобиль доступен по подписке — делимся подробностями тут.

Geely отзывает в России 17,6 тысяч авто

Компания Geely объявила второй отзыв в России за последние полторы недели. На этот раз в сервисные центры приглашают владельцев седанов Emgrand. Причина — риск деформации бензобака из-за некорректной работы клапана вентиляции. Отзыву подлежат 17 590 Geely Emgrand, реализованных в РФ с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025-го»

В России появился новый завод по выпуску автомобильных двигателей

На минувшей неделе в Калуге было запущено серийное производство двигателей. Предприятие, построенное на бывшем заводе Volkswagen, будет выпускать моторы разного объёма и разной мощности — вплоть до турбоагрегатов объемом 2,0 литра и мощностью 250 л. с. Подробности о проекте читайте здесь.

Объявлен старт предпродаж «Атома»

Первый полностью российский электромобиль «Атом» наконец-то стал доступен для открытого предзаказа, то есть для всех желающих. Сколько стоит первый батарейный хетчбэк, во сколько обойдётся бронирование и когда начнутся поставки заказчикам — по ссылке. Кроме того, мы разобрали прайс-лист с техническими характеристиками и единственной комплектацией «Атома».

Продажи китайских авто рухнули до трёхлетнего минимума

Доля автомобилей китайских брендов на российском рынке в первом квартале 2026 года сократилась до 40% — это минимум за три года. Но дело отнюдь не в падении потребительского спроса. По прогнозу эксперта, эта ситуация приведёт к тому, что уже к концу следующего года количество китайских марок в нашей стране сократится вдвое. Подробности — по ссылке.

Выплаты по ОСАГО вырастут до 2 миллионов рублей

Правительство поддержало инициативу об увеличении максимального размера выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью в четыре раза. Новый лимит должен вступить в силу с 1 марта 2027 года. Страховщики уже подсчитали, как это повлияет на стоимость полиса обязательного автострахования. Примерная цифра — здесь.

Среди других интересных новостей прошедшей недели: впервые в России беспилотный тягач проехал около 3 000 км без водителя, в московском каршеринге ввели обязательный тест на реакцию, а Госдума отклонила идею штрафов за превышение средней скорости. Ещё мы рассказали о том, что количество электромобилей и гибридов на российских дорогах превысило 200 тысяч, и перечислили автомобили, которые чаще всего страхуют по каско.