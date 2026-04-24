Состоялась премьера Wey V9X. Этот автомобиль привезут в Россию

Презентация премиального гибридного кроссовера в России пройдёт уже в 2026 году.

На стартовавшем в пятницу, 24 апреля, Международном автосалоне в Пекине состоялась премьера Wey V9X. Как узнал корреспондент «Рамблер/авто», эту модель официально привезут в Россию.

Новый флагман премиального бренда, принадлежащего концерну Great Wall Motor, представляет собой гибридный кроссовер. Габариты автомобиля составляют 5205 × 2025 × 1825 мм. Также в линейке будет версия с удлинённым кузовом — 5299 мм. Вместимость салона в обоих вариантах одинаковая — шесть мест.

Оснащается Wey V9X гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами. Общая отдача полуэлектрического агрегата достигает 748 л. с. За переключение передач отвечает 4-ступенчатая гибридная трансмиссия.

Тяговая батарея ёмкостью 80 кВт⋅ч обеспечивает запас хода на электротяге до 470 км. В смешанном режиме Wey V9X проезжает без заправки и подзарядки до 1700 км.

Позиционируется новинка как кроссовер высокой проходимости «для снежных зим, бездорожья и городских пробок». Манёвренности на городских улицах и устойчивости на загородных трассах машине добавляют система подруливания задних колёс с увеличенным углом поворота и закрытая двухкамерная пневматическая подвеска.

На премьере в Пекине было подтверждено, что Wey V9X дебютирует в России уже в конце текущего года. Презентация высокотехнологичного кроссовера запланирована на четвёртый квартал, то есть на октябрь-декабрь.

Сейчас премиальный бренд GWM представлен в России тремя моделями — это кроссоверы Wey 05 и Wey 07, а также минивэн Wey 80.

