В России появится «королевская» версия кроссовера Rox Adamas

Премьера спецверсии состоялась на Международном автосалоне в Пекине.

Китайская компания Rox представила специальную модификацию своего флагманского кроссовера Adamas — Royal Edition. Премьера «королевской» версии состоялась на мотор-шоу в Пекине-2026, и эта новинка наверняка заинтересует российских автолюбителей, потому что она появится в официальной продаже в России.

От стандартной версии Rox Royal Edition отличается особым дизайном кузова и оформлением салона. Экстерьер выполнен в двухцветной гамме: запечатлённый корреспондентом «Рамблер/авто» экземпляр имеет серебристо-фиолетовую расцветку и 21-дюймовые диски с плавающим логотипом.

Отделка интерьера выполнена вручную: на передней панели, картах дверей и спинках кресел вышиты узоры и орнаменты. Все эти дизайнерские особенности посвящены королевской династии Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Аль Нахайян, которая является одним из основных инвесторов Rox Motor. Отсюда и название Royal Edition.

По техническому оснащению отличий от обычного Rox нет. В движение автомобиль приводится гибридной силовой установкой мощностью 476 л.с. (740 Н•м). С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,5 секунды и развивает максимальную скорость 190 км/ч. Запас хода в смешанном режиме составляет 1226 км, на электротяге — 235 км.

Стоимость Rox Adamas в России начинается от 10,1 млн рублей. Какой будет ценник на «Королевскую версию» и как скоро эта новинка поступит в продажу в российских автосалонах, не объявлено.

Единственный в своём роде: обзор и тест-драйв ROX