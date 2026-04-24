Найдено новое подтверждение выпуска первого гибрида Lada

Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ готовится к выпуску своей первой гибридной машины. Об этом ещё в начале апреля сообщил президент компании Максим Соколов, а теперь появилось документальное подтверждение этих планов.

Как выяснил «Рамблер/авто», тольяттинский автопроизводитель подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Lada PHEV 4WD. Под таким названием АвтоВАЗ сможет продавать подключаемые гибриды с полным приводом.

Товарный знак будет зарегистрирован по 12-му классу МКТУ: автомобили, запчасти и аксессуары. Заявителем выступает головной офис АвтоВАЗа в Тольятти.

Система PHEV (plug-in hybrid) — самая распространённая в модификации гибридных силовых установок. Она позволяет заряжать аккумулятор не только от двигателя внутреннего сгорания, но и от бытовой электрической сети. При этом подключаемые гибриды могут преодолеть десятки километров исключительно на электротяге.

Первым автомобилем марки Lada, который получит гибридную силовую установку, станет кроссовер Azimut. Прототип этой версии планируется представить летом или осенью этого года. Мощность гибридного агрегата составит 394 л.с., а запас хода в смешанном цикле достигнет 1100 км.

АвтоВАЗ анонсировал первый гибридный автомобиль Lada