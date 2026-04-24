ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные 25-26 апреля

Госавтоинспекция проведёт рейды по всей России.

В предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, Госавтоинспекция (ГИБДД) проведёт массовые проверки водителей. Главной целью рейдов по стране станет отлов нетрезвых автомобилистов.

По данным региональных подразделений, оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, Брянской, Ивановской, Липецкой, Свердловской, Челябинской, Иркутской и Мурманской областях, Приморском крае, Республиках Карелия, Саха (Якутия), Крым и Татарстан, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Напомним, за вождение в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 000 рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью — тюремным сроком до двух лет.

«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться безучастными к проблеме пьянства за рулём. Если вам станет известно о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в полицию по номеру 102», — сказано в сообщении ГИБДД.

Верховный суд поставил точку в спорном вопросе медицинского освидетельствования нетрезвого водителя