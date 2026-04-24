«Руссо-Балт» представил «убийцу» Cybertruck: 1000 сил и запас хода 500 км

Российский автобренд показал свою вторую модель.

© РУССО-БАЛТЪ

Возрождённая автомобильная марка «Руссо-Балт» раскрыла подробности о своей второй модели — внедорожнике с индексом С55. Как и фургон, автомобиль как две капли воды похож на Tesla Cybertruck, следует из публикации в Телеграм-канале бренда.

Если фургон «Руссо-Балт» напоминает американский электропикап только передней частью, то внедорожник имеет схожий клиновидный силуэт кузова, изогнутую форму лобового стекла и высокую линию крыши. Колёсные арки и боковые стёкла такие же угловатые, как на Cybertruck. На месте и узнаваемые фары в виде узкой полосы.

Несмотря на нетипичную форму кузова, С55 позиционируется как кроссовер. Его габариты составляют 5250 × 2120 × 1800 мм, а дорожный просвет — внушительные 260 мм. По сути, это даже не кроссовер, а полноценный внедорожник. Тем более что у него полный привод, 20-дюймовые диски и усиленная подвеска для езды по бездорожью.

Заявленные мощностные и скоростные характеристики «Руссо-Балт С55» тоже весьма впечатляющие. Двухмоторная электрическая силовая установка выдаёт 550 л. с. С 0 до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6 секунд и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Если этого мало, то опционально будет доступен четырёхмоторный электрический агрегат с отдачей 1000 л. с. Тяговый аккумулятор ёмкостью 110 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 500 км.

Презентация внедорожника «Руссо-Балт» запланирована на грядущее лето. Каких-либо подробностей о сроках выпуска и стоимости С55 пока нет.

