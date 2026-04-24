На автосалоне в Пекине показали брутальный внедорожник Hongqi

© HONGQI

Первый рамный внедорожник Hongqi дебютировал на публике. Большой и брутальный автомобиль стал главным объектом внимания на экспозиции «Красного знамени» на Международном автосалоне в Пекине, стартовавшем в пятницу, 24 апреля.

Если 12 месяцев назад в Шанхае был показан только концепт Hongqi Off-Road, то теперь продемонстрирована полноценная серийная модель. Отличий между ними нет: товарная версия сохранила квадратные формы, массивную решётку радиатора с прямоугольной сеткой, прямолинейную светотехнику, расширенные колёсные арки, алюминиевые ретро-диски, внедорожные шины и многое другое, что можно было увидеть на концепт-каре.

5,1-метровый внедорожник оснащён четырёхмоторной электрической силовой установкой, выдающей 831 л.с. (1200 Н⋅м). Под капотом также находится двигатель внутреннего сгорания, но 2,0-литровая «турбочетвёрка» не связана с колёсами и выступает лишь в качестве генератора для тяговой батареи. Тем не менее даже так тяжёлый внедорожник будет одной из самых быстрых машин в линейке: разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды. Правда, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Запас хода на одном баке/батарее достигает 1350 км, на электротяге — 280 км.

Интересно, что вопреки ожиданиям, в Hongqi так и не раскрыли название своего «рамника».Хотя судя по всему, анонс не за горами.

«Hongqi провёл глобальный конкурс по выбору имени для внедорожника. В нём участвовали 260 511 человек со всего мира», — рассказали в пресс-службе китайского автопроизводителя.

В продажу безымянный пока автомобиль поступит во второй половине 2026 года. Не исключено, что новинка появится и на российском рынке.

