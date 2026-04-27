Каждый второй автомобиль в России приобретается в кредит

Подсчитано, сколько новых машин в кредит купили россияне с начала 2026 года.

Свыше 50% новых легковых автомобилей, купленных россиянами в январе-марте 2026 года, были приобретены в кредит. Об этом рассказал «Автостат» при подведении итогов первого квартала.

По данным аналитического агентства, за первые три месяца российские автолюбители купили 264 909 легковушек без пробега. На 53% из них, то есть на 142 256 единиц, оформлен автокредит.

Таким образом, каждый второй новый автомобиль в России покупается в кредит. Причём по месяцам этот показатель даже выше: если в январе доля новых машин, проданных в кредит, составила 43,1%, то в феврале выросла до 52,9%, а в марте и вовсе достигла отметки 62,5%.

Согласно оценке НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), средний размер автокредита в первом квартале составил 1,49 млн рублей. Средний срок — 6 лет.

