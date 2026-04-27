Toyota разгромила Hyundai на Ралли Канарских островов WRC

Японская марка повторила успех Citroen 21-летней давности.

Заводская команда Toyota разгромила конкурентов на пятом этапе чемпионата мира по ралли, который прошёл с 23 по 26 апреля на Канарских островах. «Японцы» опередили ближайших соперников из Hyundai на 3,5 минуты, и это не единственный показатель их доминирования.

Гонщики на прототипах GR Yaris Rally1 заняли первые пять мест ещё на шейкдауне в четверг. А по ходу основной части 301-километровой гонки на асфальтовых дорогах они выиграли 17 из 17 спецучастков. Такого доминирования на этапах WRC не было с Ралли Корсики-2005, когда Citroen победила на всех 12 допах.

Правда, если 21 год назад все спецучастки сенсационно выиграл один гонщик — Себастьен Лёб, шедший тогда к своему второму из девяти титулов, то на Ралли Канарских островов победы поделили пять пилотов. Сильнейшим в итоге стал действующий и девятикратный чемпион мира Себастьен Ожье, показавший лучшее время на шести допах.

Почти до самого финиша Ожье боролся со своим молодым напарником Оливером Сольбергом. После СУ15 их разделяли всего 2,2 секунды. Но закончилась эта борьба тем, что молодой норвежец разбил машину об отбойник. С одной стороны, этот сход облегчил Ожье путь к первой победе в сезоне, а с другой — лишил Toyota шанса занять пять первых мест на финише.

Вторым в 19 секундах за Ожье финишировал Элфин Эванс, третье место занял финн Сами Паяри. И лишь четвёртым стал лидер чемпионата, победитель двух предыдущих этапов Такамото Кацута.

Лучшим из остальных стал гонщик Hyundai Адриен Фурмо. Весь уик-энд француз, как и остальные пилоты корейской марки Тьерри Нёвиль и Дани Сордо, боролись с неуправляемой машиной i20 N Rally1. Как итог — свыше трёх минут отставания от Toyota.

В чемпионате в очередной раз сменился лидер. Эванс опередил Кацуту и теперь лидирует с преимуществом в два балла от японца. В зачёте производителей Toyota имеет уже почти двукратный перевес над Hyundai — 265 против 167 очков.

Следующий этап WRC пройдёт в Португалии с 7 по 10 мая.

