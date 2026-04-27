Власти Москвы обратились к водителям в связи с непогодой

Автомобилистов предупреждают об ухудшении дорожных условий.

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Неожиданный снегопад, обрушившийся на Москву в ночь с 26 на 27 апреля, привёл к осложнению дорожной обстановки. В понедельник утром на дорогах столицы образовались пятибалльные пробки, сообщает Департамент транспорта.

Московские власти призывают автомобилистов соблюдать осторожность и по возможности пересесть на метро, автобусы, электробусы и трамваи. Непогода задержится в столице до вечера вторника.

«Если поездка не срочная, лучше не выезжать в часы пик (утром до 10:00 и вечером с 16:30 до 19:30). Лучше воспользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Дептранса.

Мокрый снег в Москве сопровождается сильным ветром с порывами до 23 м/с. В связи с этим водителей просят не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

