Chery зарегистрирует в России ещё один бренд

Правда, продажи автомобилей этой марки — под вопросом.

Китайский автоконцерн Chery Automobile может вывести на российский рынок ещё один суббренд. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения электронной базы Роспатента.

На сегодняшний день в России официально представлено достаточно много дочерних марок Chery: Omoda, Exeed, Jaecoo, Jetour, Kaiyi. До конца 2026 года эту линейку должна пополнить iCaur.

И теперь стало известно, что на стадии регистрации находится бренд Aiqar. Под таким названием Chery поставляет на зарубежные рынки электрические и гибридные кроссоверы. Заявка в Роспатент подана подразделением Chery New Energy в Аньхое, занимающимся выпуском машин на электричестве.

Сам факт регистрации марки Aiqar в России выглядит достаточно интересным и даже неожиданным. Дело в том, что этот бренд ориентирован на регионы Закавказья (Армения, Грузия, Азербайджан) и Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос). Мало того, вышеназванная марка iCaur, которая готовится к дебюту в России, — это адаптированное название Aiqar для российского рынка. И, например, квадратный электрический внедорожник iCaur 03 — это тот же самый Aiqar EQ3.

Так что, возможно, в Chery просто решили защитить товарный знак от незаконного применения, и речи о появлении машин Aiqar в России не идёт.

