Московские водители экстренно отменяют записи на шиномонтаж

Виной всему — нетипичная для конца апреля погода.

Автомобилисты в Москве с утра понедельника, 27 апреля, «оборвали телефоны» в сервисах шиномонтажа. Так столичные водители, которые собирались «переобуться», отреагировали на неприятный сюрприз со стороны погоды.

В ночь с воскресенья на понедельник на столицу обрушился снегопад. К утру выпала половина месячной нормы осадков, причём высота снежного покрова достигла 12 см, обновив рекорд 55-летней давности.

«Сегодня у шиномонтажек обрываются телефоны — многие переносят смену на недели вперёд. По словам сотрудников сервисов, уже отменено до 90% записей», — пишет Телеграм-канал Shot.

По подсчётам источника, на сегодняшний день каждый второй автомобилист в Москве уже перешёл с зимней на летнюю резину. Известно как минимум об одном случае, когда водитель приехал в сервис для того, чтобы вернуться на зимние шины.

