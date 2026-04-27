RDS GP возвращает международный статус: 2-3 мая в Москве стартует новый сезон

В 2026 году в чемпионат после долгого перерыва вернулись иностранные пилоты.

2-3 мая мая на автодроме Moscow Raceway пройдёт первый этап главного чемпионата страны по дрифту. Предстоящий сезон Российской Дрифт Серии, который станет 17-м в истории, имеет все шансы войти в историю как один из самых захватывающих. Изменения в составах команд обещают зрителям ещё больше внезапных поворотов событий и накала страстей.

Традиционно первый уик-энд Гран-При РДС примет подмосковный автодром Moscow Raceway. На одной трассе встретятся десятки сильнейших спортсменов, представляющих как российские регионы, так и зарубежье. Наблюдать за их противостоянием будет многотысячная армия поклонников управляемого заноса. Для тех, кто не сумеет попасть на трибуны, предусмотрена прямая онлайн-трансляция: все стадии этапа — от субботней квалификации и парных тренировок до воскресных дуэлей вплоть до финала — будут доступны в реальном времени на видеоплатформе RDS TV.

Новые шины и обновлённый формат уик-энда

Технический и спортивный регламенты Гран-При Российской Дрифт Серии в 2026 году практически не изменились, однако небольшие корректировки есть. С точки зрения техники главным нововведением станет переход по ходу сезона на новый состав шин, которые сделаны специально для RDS GP. Подготовленный с учётом запросов дрифтеров компаунд обеспечивает лучшее сцепление с трассой и повышенную износостойкость.

В новом сезоне все парные заезды будут проходить только в воскресенье — суббота отдана для официальных тренировок и квалификации. Новый формат уик-энда позволит снизить нагрузку на участников, а поклонникам дрифта даст возможность посетить RDS GP в субботу по более выгодной цене и увидеть плотные парные тренировки, ранее недоступные для зрителей.

Чемпионская стабильность

Единственной командой, полностью сохранившей в межсезонье свой состав, стала Takayma Forward Auto, действующий обладатель титула RDS GP в командном зачёте. Вместе с четырёхкратным чемпионом Российской Дрифт Серии Георгием Чивчяном цвета красноярского коллектива будут защищать действующий чемпион Открытого чемпионата РДС (RDS Open) Тимофей Добровольский на новом Nissan Z, действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар и представитель Казахстана Пётр Бородин (оба на Nissan Silvia S15).

Лосев снова с Цареградцевым

Одной из главных сенсаций стал обновлённый состав коллектива «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» — к лидеру команды и действующему двукратному чемпиону RDS GP Аркадию Цареградцеву присоединится его некогда напарник Евгений Лосев, покинувший Fresh Racing. Вместе с опытнейшими сибирскими пилотами продолжат выступать молодые и перспективные братья Илья и Влад Поповы. Все спортсмены «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» получат в своё распоряжение Nissan 370Z.

Изменит свой состав и Carville Racing. К вице-чемпиону RDS GP Антону Козлову (BMW 2-Series F22), призёру Кубка России по дрифту Ивану Пальмину (Toyota Supra A90) и Артёму Лейтису (Nissan 350Z) присоединится Дмитрий Щербина (Toyota Supra A80), в прошлом сезоне выступавший за команду «Автобан».

Возвращение легионеров в Российскую Дрифт Серию

После триумфального дебюта ирландских спортсменов в 2021 году, возвращение представителя Ирландии на российские трассы состоится в сезоне-2026 силами Fresh Racing. Команда расширилась до четырёх пилотов, и одним из новобранцев стал Томас Кайли, за плечами которого успешные выступления у себя на родине, в Омане и европейских сериях. Вторым новичком коллектива стал Сергей Кузнецов, ранее представлявший STAR PЁR STARS AIMOL, — его ждёт дебют за рулём Toyota Supra A80. На аналогичных автомобилях поедут и ветераны коллектива — Дамир Идиятулин и Денис Мигаль.

Возвращается в Гран-При РДС после длительного перерыва и хорошо знакомый российским зрителям представитель Гонконга Чарльз Нг, который выступит как минимум на первом этапе сезона. В своё распоряжение пилот получит Nissan Silvia S15 «Паннакотта» в цветах STAR PЁR STARS AIMOL — автомобиль, который принёс первый золотой подиум Дмитрию Добровольскому в прошлом сезоне RDS Open. По ходу чемпионата Гран-При РДС планируется появление и других легионеров.

Новый подход Lukoil Racing

В новом сезоне команда Lukoil Racing Drift Team кардинально изменит свой подход к работе. Легендарный коллектив, сократившийся до трёх пилотов, будет самостоятельно заниматься подготовкой и обслуживанием техники, чтобы пилоты могли полностью сосредоточиться на выступлениях на трассе. В составе команды на сезон-2026 заявлены чемпион RDS Europe и RDS Asia Григорий Гусев (Toyota Supra A90), чемпион RDS Урал Андрей Астапов (BMW 3-Series E92) и перспективный пилот Данила Воробьёв (BMW LR1 Genesis).

Дрифтовый Ford Mustang и другие новинки

Абсолютно новый для Гран-При Российской Дрифт Серии проект подготовил 4-кратный чемпион RDS Восток Илья Фёдоров. Любимец публики намерен вывести на старт культовый спорткар Ford Mustang, адаптированный для езды в управляемом заносе.

Новая команда HEATCARBON RACING будет представлена Антоном Клямко на BMW 2-Series F22. В составе STAR PЁR STARS AIMOL в главном чемпионате страны по дрифту дебютирует Дмитрий Путилин (BMW 3-Series E92), знакомый поклонникам управляемого заноса по выступлениям в Открытом чемпионате РДС. Пошёл на повышение из RDS Open и Михаил Давидянц, перестроивший под RDS GP свою BMW 3-Series E30.

На свежепостроенном Flanker F поедет Артур Зелёный (TEAM234 Motorsport), который в этом сезоне имеет в своем распоряжении сразу три уникальных российских гиперкара. В личном зачёте вновь выступит Антон Дмитриенко на Nissan Silvia S15.

По «уайлд-кард» (англ. – wild card) участие в первом этапе Гран-При РДС примут сразу три пилота RDS Open: Руслан Арефьев на BMW 3-Series E92, Анатолий Щербак на Nissan 200SX и Владислав Ерофеев (Nissan Silvia S15), перешедший в этом сезоне из RDS GP в Открытый чемпионат РДС.

Судейская бригада RDS GP-2026

В сезоне-2026 в команду судей главного чемпионата страны по дрифту вернётся Антон Новиков. Вместе с ним оценивать проезды будут Андрей Паули, который в прошлом сезоне занимался аналитикой повторов, и экс-пилот RDS GP Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, которому предстоит заниматься аналитикой повторов, будет меняться от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективный процесс подготовки новых судейских кадров.

Расписание 1-го этапа Гран-При РДС-2026 на Moscow Raceway

2 мая, суббота:

9:00 – 11:00 — тренировочные заезды

12:00 – 16:00 — квалификация

16:10 – 17:00 — автограф-сессия

17:00 – 19:00 — парные тренировки

3 мая, воскресенье:

9:00-10:00 — тренировочные заезды

10:00-13:00 — парные заезды ТОП-32

13:30-14:40 — парад пилотов и автограф-сессия

15:10-18:30 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал

19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

