Снегопад в Москве: эксперт дал совет водителям, «переобувшимся» в летние шины

В Москву вернулась зима. Как быть, если вы уже «переобули» автомобиль?

© Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Погода в Москве в понедельник, 27 апреля, застала врасплох автомобилистов, уже сменивших зимние шины на летние. Как быть, если вы уже «переобулись», и внезапно выпал снег, а на дороге снова стало скользко?

Как подчеркнул технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков, важно понимать, что летняя резина обеспечивает должное сцепление колёс с дорогой при температуре примерно от +7 °С. В условиях талого снега и на обледенелых поверхностях автомобиль значительно хуже реагирует на рулевое управление, а тормозной путь увеличивается в разы.

«Рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле, особенно если вы планируете дальнюю поездку — например, за город, где дороги зачастую хуже очищены от снега и наледи.

Если использование автомобиля неизбежно, важно снизить скорость до минимума, увеличить дистанцию до автомобилей впереди и заранее проверять эффективность торможения на безопасных участках дороги», — рассказал эксперт в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

При этом автолюбителям напомнили, что практически любой автомобиль, особенно полноприводный, разгоняется по скользкому покрытию лучше, чем тормозит. Это может вызвать ложное ощущение контроля и безопасности, что чревато ДТП.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве продолжится до вечера вторника. В течение всего этого времени в столичном регионе будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.

