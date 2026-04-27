Chery научила автомобили самостоятельно парковаться и подъезжать к водителю

Китайская компания представила парковочный автопилот нового поколения.

© Chery

Вызов автомобиля с парковки к подъезду дома по клику — это больше не картина из фантастических фильмов. Китайский автоконцерн Chery представил инновационный парковочный ассистент, который полностью автоматизирует этот процесс.

Новейшая интеллектуальная система автоматической парковки VPD (Valet Parking Driver — парковочный ассистент) имеет два режима работы:

Запуск и подача автомобиля по одному нажатию (One-Tap Departure) : автомобиль по одному клику в мобильном приложении заводится и самостоятельно подъезжает к пользователю;

: автомобиль по одному клику в мобильном приложении заводится и самостоятельно подъезжает к пользователю; Автоматическая парковка (One-Step Homecoming): после въезда на паркинг автомобиль самостоятельно найдёт заданное в приложении парковочное место, причём водителю не обязательно находиться в салоне. Если место занято, автомобиль продолжит поиск и выберет доступное пространство, ориентируясь на текущую обстановку.

В основе VPD лежит нейронная сеть, обеспечивающая работу системы даже без карт за счёт наличия высокоточных сенсоров. Система способна распознавать пешеходов и других участников движения, автоматически снижать скорость или полностью останавливать автомобиль в случае опасной ситуации.

Первыми автомобилями Chery, которые получат инновационный парковочный ассистент, станут Tiggo 7 и Tiggo 8. Серийный выпуск и продажи этих кроссоверов с VPD запланированы уже на 2026 год.

Кибербезопасность современных авто: риски, реальные инциденты и способы защиты