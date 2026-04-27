Chery научила автомобили самостоятельно парковаться и подъезжать к водителю
Китайская компания представила парковочный автопилот нового поколения.
Вызов автомобиля с парковки к подъезду дома по клику — это больше не картина из фантастических фильмов. Китайский автоконцерн Chery представил инновационный парковочный ассистент, который полностью автоматизирует этот процесс.
Новейшая интеллектуальная система автоматической парковки VPD (Valet Parking Driver — парковочный ассистент) имеет два режима работы:
- Запуск и подача автомобиля по одному нажатию (One-Tap Departure): автомобиль по одному клику в мобильном приложении заводится и самостоятельно подъезжает к пользователю;
- Автоматическая парковка (One-Step Homecoming): после въезда на паркинг автомобиль самостоятельно найдёт заданное в приложении парковочное место, причём водителю не обязательно находиться в салоне. Если место занято, автомобиль продолжит поиск и выберет доступное пространство, ориентируясь на текущую обстановку.
В основе VPD лежит нейронная сеть, обеспечивающая работу системы даже без карт за счёт наличия высокоточных сенсоров. Система способна распознавать пешеходов и других участников движения, автоматически снижать скорость или полностью останавливать автомобиль в случае опасной ситуации.
Первыми автомобилями Chery, которые получат инновационный парковочный ассистент, станут Tiggo 7 и Tiggo 8. Серийный выпуск и продажи этих кроссоверов с VPD запланированы уже на 2026 год.
