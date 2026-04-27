Парковка в Москве на майские праздники: в какие дни и где можно оставить автомобиль бесплатно

Все парковки в столице будут бесплатными 1, 2, 9 и 11 мая.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В преддверии майских праздников мэр Москвы Сергей Собянин объявил о режиме работы городских парковок. В честь Праздника весны и труда и Дня Победы платные стоянки будут бесплатными.

1, 2, 9 и 11 мая парковка будет бесплатной на всех улицах столицы. Это касается в том числе стоянок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

«3 и 10 мая бесплатно везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час», — написал Собянин в своём канале в мессенджере Max.

Важно отметить, что парковки со шлагбаумом — абонементные плоскостные парковки во дворах жилых домов, у торговых и офисных центров — все майские праздники будут работать в обычном, платном режиме.

