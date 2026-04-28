На московских заправках опять подорожал бензин: на сколько выросли цены

Подорожали все марки марки бензина, дизельное топливо тоже выросло в цене.

Средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях в Москве за последнюю неделю, с 20 по 27 апреля, выросла на 13 копеек. Об этом по итогам мониторинга цен сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).

Cильнее всего подорожал премиальный бензин АИ-1000, который прибавил в цене сразу 25 копеек. АИ-92 и АИ-95 прибавили на 8 и 6 копеек соответственно. Дизельное топливо за неделю выросло в стоимости на 5 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 20 по 27 апреля:

АИ-92: +8 копеек, с 64,05 до 64,13 рубля.

АИ-95: +6 копеек, с 70,59 до 70,65 рубля.

АИ-100: +25 копеек, с 95,90 до 96,15 рубля.

ДТ: +5 копеек, с 77,18 до 77,23 рубля.

Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране Росстат расскажет в ближайшую среду, 29 апреля. За предыдущий отчётный период средняя стоимость топлива выросла на 14 копеек.

