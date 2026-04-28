Склады автодилеров в России переполнены: запасы почти не распродаются

В России подсчитали все нераспроданные автомобили.

© Евгений Павленко/Коммерсантъ

На складах автодилеров и дистрибьюторов в России скопилось порядка 400 тысяч автомобилей. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, отметив, что запасы авто практически не распродаются.

С начала текущего года было продано чуть больше пяти тысяч «залежавшихся» автомобилей. Для сравнения: за весь прошлый год стоки, которые резко увеличились в 2022-2023 годах, сократились примерно на 130 тысяч штук, то есть в среднем по 32,5 тысячи единиц за квартал.

«Дальнейшего снижения пока не наблюдаем: в первом квартале минус всего 6 тысяч штук. Есть опасения, что в перспективе сток может начать расти», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Как ранее рассказал генеральный директор «Автостата», норма для рынка — 350 тысяч автомобилей на складах. Затоваривание, когда спрос и предложение не совпадают, вредит всем: дилеры теряют деньги из-за хранения лишних автомобилей и проблем с продажами, производители сокращают выпуск, а покупатели получают меньший выбор новых моделей и рискуют столкнуться с подорожанием автомобилей в перспективе.

