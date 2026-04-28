В России собираются ужесточить правила продажи автомобилей

Дилеры предлагают переписать регламент продаж автомобилей с пробегом.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Продавцы автомобилей с пробегом должны в обязательном порядке предоставлять покупателю расширенные сведения о транспортном средстве. С соответствующим предложением выступила Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД), сообщает ТАСС.

Ключевое предложение ассоциации — введение обязательного цифрового паспорта транспортного средства. Этот документ будет содержать не только стандартные технические данные (год выпуска, марка, модель), но и полную историю автомобиля:

список всех владельцев;

история обслуживания и ремонта;

фиксация пробега (одометра);

сведения о залоге, аресте и участии в ДТП;

цена перепродажи.

При этом в РОАД считают, что правила продажи новых машин и автомобилей с пробегом должны существенно отличаться. В том числе ассоциация предлагает не предъявлять одинаковые требования к техническому состоянию автомобилей возрастом старше 5, 10 или 15 лет.

По словам главы ассоциации Алексея Подщеколдина, сейчас РОАД активно занимается продвижением инициативы. Если всё пойдёт по плану, нововведения, связанные с перепродажей автомобилей, будут утверждены в ближайшее время.

