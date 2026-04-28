Кроссовер Tenet T4 получит обновлённую версию: первые подробности

Младшая модель российской марки обзаведётся удлинённой версией T4L.

Компактный кроссовер Tenet T4, появившийся в продаже в России в августе 2025 года, получит новую версию. Об этом во вторник, 28 апреля, объявила пресс-служба автозавода «АГР Холдинга» в Калужской области.

Новая модификация под названием T4L заметно превосходит оригинал по габаритам. По сравнению с первой моделью T4 длина кузова выросла на 186 мм, высота — почти на 50 мм, а колёсная база прибавила 40 мм. Таким образом, габаритные размеры составляют 4506×1828×1701 мм, колёсная база — 2650 мм. Эти изменения позволили увеличить запас места для пассажиров второго ряда, а объём багажника вырос на 135 литров: до 475 литров при поднятых сиденьях и до 1500 литров — при сложенных.

Помимо увеличенных габаритов, новый кроссовер T4L получил обновлённый внешний вид: хромированные элементы вдоль оконной линии и объединённые задние фонари. В оснащение новой модели входят 18-дюймовые литые диски, датчик дождя, аудиосистема из шести динамиков, современная телематика и возможность регулировки подголовников по высоте.

Кроме того, для T4L сертифицировано использование тягово-сцепного устройства с максимальной массой буксируемого прицепа до 750 кг. Также новый кроссовер получил независимую подвеску передних и задних колёс, что добавляет машине плавности хода и устойчивости в поворотах.

Оснащается новый T4L стандартным турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л. с. с крутящим моментом 210 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач, рассчитанная на передачу крутящего момента до 260 Нм. Минимальный расход топлива на трассе составляет 6,5 литра на 100 км.

О запуске производства и сроках старта продаж T4L будет объявлено отдельно.

