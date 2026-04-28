МВД России поставило точку в вопросе о законности магнитных креплений госномеров

Ведомство прокомментировало резонансную историю из Екатеринбурга, где девушка на Mercedes-Benz G-Class —блогерша Света Ананас — осталась без водительского удостоверения.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство внутренних дел России ответило на вопрос, действительно ли использование магнитных рамок для автомобильных номеров грозит лишением водительских прав. О результате запроса в ведомство рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своём Телеграм-канале.

Поводом для обращения депутата в МВД РФ стала резонансная история из Екатеринбурга: автовладелица Mercedes-Benz G-Class была лишена водительских прав на 1 год 1 месяц из-за того, что госномер на её автомобиле был прикреплён с помощью магнитов, а не винтами. Инспектор ДПС посчитал подобный способ попыткой скрыть номер, а суд согласился с постановлением.

«Ранее направлял запрос в МВД, чтобы поставить точку в вопросе правомерности их использования. Теперь есть официальный ответ: закон не запрещает использовать магнитные крепления для фиксации регистрационных знаков на авто. Прошу отдельных сотрудников прекратить вводить в заблуждение и мучить водителей», – сообщил Нилов после получения официального ответа от Министерства внутренних дел.

В ответе МВД России также сказано: региональные подразделения Госавтоинспекции будут повторно проинформированы о том, что магнитные рамки не относятся к устройствам, препятствующим идентификации, видоизменению или сокрытию номерного знака.

Что касается автоледи из Екатеринбурга, то, как отметили в ведомстве, вопрос об аннулировании постановления и возвращении ей водительских прав будет решён в судебном порядке.

