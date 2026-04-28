На автомобиль упало дерево: как получить страховую выплату?

Страховщики рассказали, как получить компенсацию, если на автомобиль упало дерево.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В минувший понедельник, 28 апреля, Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад. На дорогах возросло число ДТП, а автомобили на парковках пострадали от упавших деревьев. Какие страховые выплаты положены автовладельцам, которых затронула непогода?

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили, что компенсацию по ОСАГО получить не удастся, если автомобиль повреждён упавшим деревом.

«ОСАГО — это страхование гражданской ответственности автовладельцев перед третьими лицами, поэтому вред возмещается только в том случае, если вашему автомобилю причинён вред в результате столкновения с другим автомобилем по вине водителя другого автомобиля», — говорит замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

При этом он рассказал, что в подавляющем большинстве договоров добровольного автострахования (Каско) стихийные бедствия, наоборот, входят в число страховых рисков. Единственный нюанс — нужно смотреть на конкретные условия страхования, уточнять их у страховой компании.

«У кого-то нужны справки из полиции, если, например, машина стояла, на неё упало дерево или другой какой-то предмет, кто-то такие справки не требует», — добавил Порватов.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса ОСАГО на 12 месяцев составляет 7,3 тысячи рублей. Каско на аналогичный срок обойдётся в среднем в 45 тысяч рублей.

Как пережить апрельскую метель и не потерять машину: полезные советы водителям