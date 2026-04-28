1000 сил и разгон до «сотни» за 2 секунды: представлен Xiaomi YU7 GT

На мотор-шоу в Пекине показали «заряженный» кроссовер Xiaomi YU7.

© Xiaomi Motors/weibo

На Международном автосалоне в Пекине состоялась премьера спортивной версии электрокроссовера Xiaomi YU7. «Фотошпионы» уже не раз замечали эту новинку на тестах на Нордшляйфе, но без камуфляжной расцветки она показана впервые.

О создании экстремальной модификации первого кроссовера Xiaomi впервые стало известно летом прошлого года — почти сразу после запуска продаж YU7. Изначально предполагалось, что «заряженная» версия будет называться YU7 Ultra по примеру спортивного варианта седана SU7. Но в итоге эта версия получила название YU7 GT.

От обычной модели спортивная модификация отличается широкими колёсными арками, увеличенными воздухозаборниками, большими колёсными дисками, красными тормозными суппортами и уменьшенным клиренсом. Среди технических изменений — перенастроенная подвеска, улучшенная система управления тягой и карбон-керамические тормоза.

Xiaomi YU7 GT оснащён двухмоторной электрической силовой установкой, выдающей 1003 л.с. До «сотни» кроссовер разгоняется примерно за две секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч.

Стоимость и дата старта продаж Xiaomi YU7 GT пока держатся в секрете. Ориентировочный ценник — от 450 000 до 500 000 юаней, что по текущему обменному курсу составляет 4,9-5,4 млн рублей.

