Какие автомобили покупают в Москве: назван топ-5 моделей

В столичном рейтинге продаж лидируют не российские и не китайские автобренды.

© Belgee X50

В январе — марте 2026 года московские автолюбители купили около 35 тысяч новых легковых машин. О том, какие модели и марки пользуются наибольшим спросом в столице, рассказал «Автостат».

В пятёрку самых востребованных попали автомобили сразу пяти марок, причём из четырёх стран. Самой востребованной машиной стал кроссовер Belgee X50 белорусской сборки. Следом за ним расположились два «китайца» — Geely Monjaro и Haval Jolion. Замыкают топ-5 Tenet T7, собранный на российском автозаводе, в Калуге,и японский кроссовер Mazda CX-5, поставляемый в Россию по параллельному импорту.

Топ-5 самых продаваемых автомобилей в Москве в январе — марте 2026 года

Belgee X50 — 1588 штук. Geely Monjaro — 1201. Haval Jolion — 1153. Tenet T7 — 1029. Mazda CX-5 — 864.

Среди марок по востребованности лидирует Haval — москвичи приобрели 3 507 новых автомобилей этого китайского бренда. На втором месте расположился Geely с результатом 2 853 проданных экземпляра. Тройку лидеров замыкает Belgee (2 508 штук), а на четвёртой строчке находится Tenet (2 163 штуки). Замыкает пятёрку российская Lada — 1810 машин.

