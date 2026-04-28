Exeed рассекретил сразу четыре новинки. Их ждут в России

Одна модель точно поступит в российские автосалоны уже в 2026 году.

Премиальный бренд Exeed, принадлежащий концерну Chery Automobile, привёз на Международный автосалон в Пекине сразу четыре новинки. Некоторые из них появятся в продаже в России.

В центре экспозиции марки Exeed на мотор-шоу оказался полноразмерный внедорожник EX9. Будущий флагман линейки обладает внушительной колёсной базой 3125 мм и короткими свесами. Модель оснащена последовательной гибридной установкой мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 634 Н·м. Несмотря на свои солидные размеры, внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Вторая новинка — Exeed Exlantix ES GT — стала знаковой для бренда. Это первый в истории китайской марки универсал-купе, или так называемый шутинг-брейк. Модель будет выпускаться как в виде гибрида, так и в виде «чистого» электрокара. Подробностей по версии с комбинированной силовой установкой пока нет, но известно, что «электричка», построенная на 800-вольтовой архитектуре, будет разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды, получит полный привод и интеллектуальную пневмоподвеску.

Также на выставке был показан новый Exeed RX FL — рестайлинговое кросс-купе RX. Привезут эту машину и в Россию. От актуальной модели новинка отличается трёхмерной решёткой радиатора и новой, более мощной гибридной установкой, которая выдаёт 537 л. с.

Наконец, четвёртой новинкой стал высокотехнологичный кроссовер Exlantix EX7, который уже в 2026 году появится в продаже в России. Отличительная особенность этой модели — полностью электромеханическая тормозная система. В конструкции нет на тормозных шлангов, и за работу тормозных колодок отвечают электромоторы на каждом колесе.

«На российском рынке появление этих моделей станет логичным продолжением экспансии бренда в премиум-сегменте. Конкретные сроки выхода каждой новинки будут объявлены дополнительно», — рассказали в российском представительстве Exeed.

Сейчас линейка Exeed представлена в России шестью моделями: кроссоверами VX, RX, TXL и LX, а также электромобилями Exlantix ET и седаном Exlantix ES.

Федот, да не тот: тест-драйв кроссовера Exeed RX