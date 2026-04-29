АвтоВАЗ потратит свыше полумиллиарда рублей на модернизацию производства

В тольяттинском концерне объявили о машстабном обновлении производственных мощностей.

Российский автоконцерн АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей с 1 по 13 мая. Пауза будет связана с длинными майскими праздниками, а также с ежегодным корпоративным отпуском в компании.

За это время на производстве будет проведён масштабный комплекс работ по установке нового технологического оборудования, необходимого для серийного выпуска кроссовера Lada Azimut. Кроме того, будет модернизирована линия сборки внедорожников семейства Lada Niva. Также в планах — ремонт и профилактическое обслуживание основных мощностей и производственных систем.

«Всего планируется выполнить свыше 15 тысяч работ суммарной трудоёмкостью 110 тысяч человеко-дней, общий бюджет мероприятий превысит 530 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Среди задач на период модернизации — пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в моторостроительном подразделении, где будут производиться новые двигатели рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью свыше 120 л.с и 1,8 литра (более 130 л.с) литра, обновление оборудования в цехах окраски, сварки, в автосборочном комплексе.

Корпоративный отпуск в тольяттинском концерне завершится 14 мая. Отмечается, что за весь период персонал получит зарплату в полном размере. Все работы по модернизации на предприятии планируется закончить к 18 мая.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние