В России будут выпускать кроссоверы Jetour T1 и T2

Собирать автомобили будут на заводе «Автотор» в Калининграде.

Два кроссовера китайской марки Jetour — T1 и T2 — будут выпускать в России. Сборка этих автомобилей, появившихся на российском рынке после 2023 года, будет налажена на автозаводе «Автотор» в Калининграде, следует из сообщения пресс-службы предприятия.

Сборка будет осуществляться по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Подготовка завода к выпуску двух новых моделей уже началась.

«В апреле этого года специалисты на предприятии приступили к монтажу нового участка роботизированной сварочной линии. Этот очередной этап работы направлен на повышение уровня роботизации и эффективности производственных процессов», — рассказали на «Автоторе».

Jetour T1 и T2 станут не первыми моделями суббрендов Chery, выпускаемыми на заводе в Калининграде. Ещё в прошлом году на предприятии была налажена мелкоузловая сборка кроссоверов Jetour Dashing и X70 Plus, Soueast S06 и S07.

