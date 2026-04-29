Бывший завод Mercedes-Benz в России прекращает выпуск автомобилей Exeed

«Китайцы» нашли новую площадку.

Автомобили Exeed российской сборки получат новую прописку. О планах по переносу производства кроссоверов премиальной китайской марки узнала газета «Ведомости».

С 2024 года сборкой паркетников Exeed VX, TXL и RX занимается бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипове, принадлежащий дилерской группе «Автодом». Однако сообщается, что китайская марка недовольна затянувшимся получением специального инвестконтракта (СПИК), который позволит претендовать на компенсирующие утильсбор промсубсидии и участвовать в программах поддержки спроса и госзакупках. В Exeed считают, что смена технологического партнёра поможет ускорить эту процедуру.

«Китайцы ждали, пока их российский партнёр подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК). Но этого так и не произошло», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Новым партнёром китайской марки в России может стать холдинг AGR, на мощностях которого уже собирают перелицованные кроссоверы Chery и Jaecoo, родственных для Exeed брендов. Выпуск автомобилей планируется наладить на автозаводе в петербургских Шушарах, в разное время принадлежавшем General Motors и Hyundai.

Бывшая площадка Mercedes-Benz в Московской области не будет пустовать. По сведениям источников, место кроссоверов Exeed на конвейере займут пикапы и фургоны китайской марки Foton.

Стало известно, сколько платят на российских автозаводах