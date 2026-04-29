Россиянам рассказали о повышении выплат по ОСАГО

Стоимость полиса обязательного автострахования не изменилась.

© AlekseiAntropov/iStock.com

Страховые выплаты по ОСАГО растут, а вот стоимость полиса осталась на прежнем уровне. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) при подведении итогов первого квартала 2026 года.

Если 12 месяцев назад средняя выплата по «автогражданке» составляла 108 312 рублей, то в январе-марте эта сумма выросла до 118 877 рублей, то есть на 10%. При этом средняя премия по годовым полисам ОСАГО осталась примерно на том же уровне, что и год назад, — 7645 рублей.

Как объяснили в РСА, сдерживать рост стоимости полисов помогает гибкое ценообразование: страховая премия зависит от дисциплинированности автовладельца, его стажа и истории вождения.

«Аккуратные водители с хорошей страховой историей получают значительные скидки и платят за полис меньше, а нарушители и лихачи, наоборот, больше. Именно этот подход стимулирует ответственное вождение, а конкуренция между страховщиками за добросовестных водителей позволяет сдерживать рост цен обязательной «автогражданки», — объяснил глава РСА Евгений Уфимцев.

Общая сумма выплат по ОСАГО с января по март составила 60,9 млрд рублей. Было заключено в общей сложности 15,6 млн договоров на сумму 75 млрд рублей.

