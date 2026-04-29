Стало известно, как изменилась стоимость бензина за неделю

Такого изменения стоимости автомобильного топлива на заправках в России не было с начала марта.

Подорожание бензина на российских АЗС замедлилось до минимального показателя за последние два месяца. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом по итогам мониторинга цен на заправках по стране.

С 21 по 27 апреля средняя стоимость бензина выросла с 67,05 до 67,10 рубля за литр, то есть всего на пять копеек. Это наименьшая прибавка ценника на «горючку» с конца февраля – начала марта. С тех пор автомобильное топливо еженедельно дорожало как минимум на 6 копеек, а пик был достигнут 16-23 марта, когда средняя стоимость бензина взлетела сразу на 24 копейки.

«Изменение цен на бензин зафиксировано в 48 субъектах, более всего — в Республике Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,7%). Снижение цен зафиксировано в Камчатском крае (-0,5%)», — рассказали в Росстате.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2% и 0,1% соответственно.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 21 по 27 апреля:

АИ-92: +4 копейки, с 63,49 до 63,53 рубля;

+4 копейки, с 63,49 до 63,53 рубля; АИ-95: +6 копеек, с 68,93 до 68,99 рубля;

+6 копеек, с 68,93 до 68,99 рубля; АИ-98 и выше: +20 копеек, с 93,17 до 93,37 рубля;

+20 копеек, с 93,17 до 93,37 рубля; ДТ: +7 копеек, с 78,02 до 78,09 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта – 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января – 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

