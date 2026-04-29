Москвичам рассказали, как не попасть в пробки перед майскими

На каких улицах столицы ожидаются заторы и как их объехать.

Накануне майских праздников в Москве ожидается серьёзное осложнение дорожной ситуации. Об этом столичных водителей предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В предпраздничный день, 30 апреля, на московских дорогах будет на 20 тысяч автомобилей больше по сравнению с предыдущими днями. В ведомстве отметили, что сильнее всего движение будет затруднено на следующих магистралях:

Ленинский проспект;

Каширское шоссе;

Щёлковское шоссе;

улицы Осташковская, Люблинская и Профсоюзная.

Чтобы избежать пробок и сэкономить время в пути в последний рабочий день апреля, столичный Дептранс рекомендует выезжать за город до 13:00 или после 21:00. Не ожидаются заторы на Ленинградском, Звенигородском, Рублёвском и Алтуфьевском шоссе, а также на Кутузовском проспекте, улице Липецкая и проспекте Генерала Дорохова.

При этом в майские праздники количество машин в Москве, наоборот, значительно снизится — на 560 тысяч по сравнению с 30 апреля. Вернуться из-за города лучше до полудня 3 мая: во второй половине дня дачники и отдыхающие, которым 4 мая на работу, начнут массово возвращаться домой, и есть риск встать в многокилометровые пробки на въезде в Москву.

