АвтоВАЗ обошёл певца Шамана, «Фа втфа пе пе шнейне» и обезьянку Панча в рейтинге популярных мемов

Фраза «Можно, а зачем?» признана самым популярным мемом в России.

Российский концерн АвтоВАЗ возглавил весьма необычный по меркам автопроизводителя рейтинг. Нашумевшая фраза топ-менеджера компании признана самым популярным мемом в российских соцсетях, передает ТАСС.

Речь идет о цитате «Можно, а зачем?». Так директор по продуктам АвтоВАЗа Олег Груненков ответил на вопрос о том, может ли тольяттинский автогигант выпустить аналог BMW X5. Фраза разлетелась по соцсетям и моментально стала мемом.

Согласно исследованию Brand Analytics, в январе-марте 2026 года фраза «Можно, а зачем?» упоминалась в соцсетях 294,2 тысячи раз. Это наивысший показатель за первые три месяца года. Мемная цитата обогнала по числу упоминаний даже грустную историю про обезьянку Панча и видео с певцом Шаманом, лизнувшим лёд Байкала.

Топ-12 самых популярных мемов в России в январе-марте 2026 года

«Можно, а зачем?» — 294,2 тысячи упоминаний в соцсетях; «Фа втфа пе пе шнейне» — 292,6 тысячи; «Мой 2016» — 241,1 тысячи; «Сикс Савен» — 191,2 тысячи; Данил Колбасенко — 154,5 тысячи; «Филяй-филяй» — 97,2 тысячи; «Возьми телефон деткааа» — 71,6 тысячи; Шаман и Байкал — 57,9 тысячи; «Муся, это ты?» — 33,2 тысячи; Дрысясия — 19,6 тысячи; Обезьянка Панч — 12,2 тысячи; Пингвин идущий к горе — 11,4 тысячи.

В феврале АвтоВАЗ даже оформил авторские права на высказывание «Можно, а зачем?». Под этим товарным знаком компания сможет выпускать самую разнообразную продукцию — от автомобилей и запчастей до игрушек и печатных изданий.

