«Ты сегодня хороший водитель – вот пруфы». 2ГИС представил обновления навигатора

В навигаторе появились появились «доказательства» хорошего вождения и много новых функций для поездок.

© 2ГИС

Навигатор 2ГИС стал ещё удобнее для водителей: теперь после каждой поездки приложение показывает подробную статистику, а поиск нужных мест и управление маршрутом стали проще.Об этом рассказала пресс-служба сервиса.

Поощрение 2ГИС за хорошее вождение

Теперь после завершения маршрута 2ГИС покажет сводку: общее расстояние, время в пути, сколько времени заняли пробки и даже максимальную скорость. Со временем появятся и другие параметры — например, количество превышений скорости, чтобы можно было анализировать свой стиль вождения и сравнивать разные поездки.

Вся история поездок будет храниться в профиле — удобно вспомнить, какой маршрут был выбран и сколько времени заняла дорога. Эти данные доступны только владельцу телефона.

«Мы привыкли узнавать о себе больше с помощью гаджетов. Со временем за рулём тоже хочется понимать, где теряются минуты. Статистика — это не просто самоконтроль, а практичный инструмент: можно сравнить маршруты с друзьями или объяснить опоздание пробками. И просто приятно получить от навигатора подтверждение: „Ты сегодня хороший водитель — вот пруфы“», — рассказал менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.

Все данные сохраняются в новом разделе «Гараж». Там можно добавить марку своего авто, выбрать аватарку и быстро найти всё необходимое в дороге: АЗС, шиномонтаж или автомойку.

По пути: 2ГИС обновил поиск во время поездки

Поиск в режиме навигатора стал ещё удобнее: теперь 2ГИС показывает места, куда можно заехать прямо по вашему маршруту — без лишних манёвров и отклонений. Если подходящего варианта не нашлось, можно нажать «искать везде» и выбрать из большего списка, например, по рейтингу или ассортименту.

​​«Не нужно самому двигать карту и выяснять, на какую АЗС или в какой магазин удобно заехать по пути — навигатор стал полезнее именно в тот момент, когда решение нужно принять быстро», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов.

© 2ГИС

Всё важное о поездке видно даже на заблокированном экране

Год назад 2ГИС первым в России начал показывать сигналы

светофоров в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Теперь эта функция расширена: сигнал светофора отображается на iPhone даже на заблокированном экране через Live Activity и Dynamic Island. Это удобно, если вы остановились или переключились на другое приложение.

Функцию можно включить или выключить в настройках. Кроме того, Live Activity теперь работает и в режиме свободного ведения (без построенного маршрута): на экране отображаются текущая скорость, ближайшие камеры и улица. У владельцев iPhone 14 Pro и более новых моделях данные видны сразу в двух форматах.

2ГИС добавил параллельный режим работы с CarPlay

Теперь во время подключения к CarPlay можно продолжать пользоваться приложением на телефоне — все действия будут сразу отображаться на экране автомобиля. Телефон превращается в пульт управления: искать адреса и выбирать места удобнее на нём, а экран в машине — для карты и маршрута.

«Пользователям CarPlay хорошо знаком сценарий, когда во время поездки нужно найти на карте какой-то адрес, но делать это на экране авто неудобно. Проще сделать это на телефоне, но чтобы результат поиска сразу отображался и на мультимедиа-устройстве автомобиля. Мы поддержали такой сценарий: телефон и экран теперь работают одновременно, без переключений», — поделился Сергей Кириллов.

На телефоне можно выбирать компании, управлять картой, менять пункт назначения — всё это сразу отображается в CarPlay.

Все обновления уже доступны в приложении 2ГИС на iOS и Android.

2ГИС запустил навигатор для неопытных водителей: он строит легкие маршруты