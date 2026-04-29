Средний срок автокредита в России вырос до рекордного значения за последние 2,5 года
В каких российских регионах самые «длинные» автокредиты?
Средний срок автокредитования в России растёт 11-й месяц подряд и в марте достиг рекордного значения за последние 2,5 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По итогам первого месяца весны средний срок автокредита на новые и подержанные автомобили составил 5,85 лет. Это на 0,4% больше, чем в феврале, и на 14,5% выше показателя марта прошлого года.
Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами в марте 2026 года:
Наибольший средний срок выданных автокредитов в марте был отмечен в Краснодарском (6,55 лет), Ставропольском (6,47 лет) и Пермском (6,27 лет) краях, а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,24 лет) и Волгоградской (6,23 лет) областях.
- Краснодарский край — 6,55 лет (+16,4%);
- Ставропольский край — 6,47 лет (+18,3%);
- Пермский край — 6,27 лет (+14,1%);
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,24 лет (+9,2%);
- Волгоградская область — 6,23 лет (+12,0%);
- Оренбургская область — 6,19 лет (+17,6%);
- Ростовская область — 6,18 лет (+18,2%);
- Чувашская Республика — 6,18 лет (+24,1%);
- Новосибирская область — 6,17 лет (+13,0%);
- Челябинская область — 6,17 лет (+19,0%).
Наименьший показатель среднего срока автокредитов среди регионов из топ-30 продемонстрировали Москва (5,09 лет), Санкт-Петербург (5,28 лет) и Московская область (5,36 лет).
