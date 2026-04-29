Средний срок автокредита в России вырос до рекордного значения за последние 2,5 года

В каких российских регионах самые «длинные» автокредиты?

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средний срок автокредитования в России растёт 11-й месяц подряд и в марте достиг рекордного значения за последние 2,5 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам первого месяца весны средний срок автокредита на новые и подержанные автомобили составил 5,85 лет. Это на 0,4% больше, чем в феврале, и на 14,5% выше показателя марта прошлого года.

Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами в марте 2026 года:

Наибольший средний срок выданных автокредитов в марте был отмечен в Краснодарском (6,55 лет), Ставропольском (6,47 лет) и Пермском (6,27 лет) краях, а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,24 лет) и Волгоградской (6,23 лет) областях.

Краснодарский край — 6,55 лет (+16,4%); Ставропольский край — 6,47 лет (+18,3%); Пермский край — 6,27 лет (+14,1%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,24 лет (+9,2%); Волгоградская область — 6,23 лет (+12,0%); Оренбургская область — 6,19 лет (+17,6%); Ростовская область — 6,18 лет (+18,2%); Чувашская Республика — 6,18 лет (+24,1%); Новосибирская область — 6,17 лет (+13,0%); Челябинская область — 6,17 лет (+19,0%).

Наименьший показатель среднего срока автокредитов среди регионов из топ-30 продемонстрировали Москва (5,09 лет), Санкт-Петербург (5,28 лет) и Московская область (5,36 лет).

