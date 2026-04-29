Новый дублёр сигнала светофора протестируют в России

В ближайшее время на дорогах Москвы будет опробована инновационная система дублирования сигналов светофоров. О запуске пилотного проекта объявил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Суть новейшего решения заключается в том, что на пешеходных переходах рядом со светофором прямо в асфальт устанавливаются светодиодные блоки. Эта подсветка дублирует сигнал светофора, что должно помочь пешеходам быстрее считывать сигналы и снизит риск выхода на проезжую часть из-за невнимательности.

«Подсветка работает в любую погоду. Ей не страшен ни дождь, ни сильный мороз», — отметили в ЦОДД.

Тест пройдёт по десяти адресам: на пяти из них будут тестироваться встроенные в тротуар светодиодные блоки, а на остальных пяти — световые проекторы, который также передают сигнал на асфальт, но без светодиодной полосы.

«По итогам эксперимента мы примем решение о дальнейшем развитии проекта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

