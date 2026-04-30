В России зафиксировано колоссальное подорожание бензина

Рост цен на автомобильное топливо значительно обогнал инфляцию.

Средняя стоимость бензина на российских автозаправочных станциях за последние 12 месяцев выросла более чем на 12%. Об этом при подведении итогов марта 2026 года сообщил «Росстат».

В сравнении с началом весны прошлого года литр бензина подорожал на 12,3% — с 59,34 до 66,73 рубля. Заметнее всего выросла стоимость самой доступной марки АИ-92 — на 12,7%. АИ-95 и АИ-98 стоят сейчас на 12% и 10% больше, чем 12 месяцев назад. Дизтопливо подорожало на 9,1%.

Как изменилась средняя стоимость бензина на российских АЗС с марта 2025 года по март 2026-го:

АИ-92: +7,04 рубля, с 56,15 до 63,19 рубля;

+7,04 рубля, с 56,15 до 63,19 рубля; АИ-95: +7,28 рубля, с 61,33 до 68,61 рубля;

+7,28 рубля, с 61,33 до 68,61 рубля; АИ-98: +8,77 рубля, с 83,83 до 92,60 рубля.

+8,77 рубля, с 83,83 до 92,60 рубля. ДТ: +6,74 рубля, с 70,98 до 77,72 рубля.

По официальным данным ЦБ РФ, годовая инфляция в марте 2026-го составила 5,86%. Таким образом, рост цен на бензин за год обогнал этот показатель более чем вдвое.

