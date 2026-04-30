АвтоВАЗ показал уникального «робота» для выпуска Lada Azimut

Новейшее автоматизированное оборудование на заводе в Тольятти разработано специально под производство кроссовера Lada.

© АВТОВАЗ

Уникальное автоматизированное оборудование появилось на заводе АвтоВАЗа в Тольятти. Роботизированный стенд будет отвечать за установку панорамной крыши на кроссовер Lada Azimut, рассказали в представительстве концерна.

Автоматизированный участок установлен в самом начале сборочной линии №1, где выпускаются Lada Aura и Vesta и будет производиться Azimut. Процесс организован так, чтобы не останавливать основной конвейер: кузов автомобиля перенаправляется на отдельный стенд.

Процесс монтажа занимает всего четыре всего минуты. «Робот» берёт тяжёлую крышу, точно центрирует её по направляющим и с помощью встроенных интеллектуальных гайковёртов затягивает винты по всему периметру. Гайковёрты настроены на нужный момент затяжки. Если что-то идёт не так, инструмент тут же останавливается и подаёт сигнал оператору.

«Уникальный стенд установки крыши разработан специально под проект Lada Azimut. При этом оборудование спроектировано, поставлено и отлажено российским подрядчиком, который работает практически со всеми автопроизводителями страны», – подчеркнули в пресс-службе тольяттинского концерна.

Lada Azimut станет первой моделью в линейке АвтоВАЗа с панорамной крышей и сдвижным люком. Причём эту опцию получат около 40% автомобилей. Ранее для изготовления кузовов с панорамной крышей на АвтоВАЗе была впервые внедрена технология лазерной сварки.

