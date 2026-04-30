Превышение скорости на российских дорогах хотят фиксировать по-новому

В России предложили снизить в 10 раз разрешённое превышение скорости.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Нештрафуемый порог превышения скорости на российских дорогах можно снизить до 20 до 2 км/ч, заявил генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык. По его словам, точность современных комплексов фотовидеофиксации это вполне позволяет.

Согласно действующей редакции Правил дорожного движения (ПДД), водитель получает штраф, если превышает скорость на 20 км/ч или больше предписанного знаком ограничения. Так, если ограничение скорости в городе составляет 60 км/ч, а водитель разогнался до 79 км/ч, то наказания не будет. Санкции последуют только если стрелка спидометра достигла 80 км/ч.

Считается, что такой «запас» нужен на случай резкого манёвра — например, для ухода от столкновения. Кроме того, это помогает избежать несправедливых штрафов с камер, которые имеют погрешности при фиксации скорости.

«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью… можно установить 2-3 км/ч», — предложил глава ЦОДД в интервью радио РБК, подчеркнув, что решение за правительством России и МВД.

Призывы снизить разрешённое превышение скорости на российских дорогах звучат уже не первый год. Но пока эта инициатива не нашла поддержки в правительстве. Так, ещё осенью 2024 года в Госдуме заявили, что действующий лимит работает вполне нормально и не нуждается в пересмотре.Причём тогда речь шла о снижении лимита с 20 до 10 км/ч, а не до 2-3 км/ч, как сейчас.

